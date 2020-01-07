تعليق غريب من فيفى عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

أثارت الفنانة فيفى عبده، الجدل بعد تعليقها على انفصال الفنانة أصالة وزوجها طارق العريان، وجاء تعليق فيفى صادما بعض الشىء، حيث علقت بإيموشن على شكل قلوب، مما جعل المتابعون يتساءلون: هل تعليق فيفى جاء بسبب أنها لم تقرأ كلام أصالة، حيث جاء تعليقها على عكس جميع تعليقات زملاء أصالة التى جاءت داعمة لها متمنين حياة أفضل لها بعد قرار انفصالها.

وأعلنت الفنانة أصالة أمس الاثنين، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على انستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسئوليتى تجاه أبنائى".و بعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها ، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على انستجرام" :"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".

وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، تريند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

اصالة تعلن انفصالها رسميا ونهائيا عن طارق العريان

أصالة نصري تكشف تفاصيل جديدة حول أزمتها مع طارق العريان

.