أسما شريف منير تروج لفيلم لص بغداد

نشرت البلوجر والمذيعة أسما شريف منير من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الإعلان التشويقى الأول لفيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، المقرر طرحه فى موسم إجازة منتصف العام.

وقالت أسما شريف منير، في تعليقها على الإعلان: "حاجه كده خواجة و خطيرة ، حاجه حقيقي تفرح، انا بجد نفسي اشوف الفيلم ، لأني بحب إمام جدًا".

وأضافت أسما شريف منير: "فنان مجتهد اوي بجد شغال علي نفسه وشكله علي طول، بيتطور بسرعة رهيبة ومش متكل علي اسمه خالص لأ هو ليه وضعه ومالي مركزه كده وبجد بيضحكني وبحبه في الآكشن".

وتابعت سما شريف منير "أما احمد خالد موسي فهو مخرج في حته تانيه خالص، عايش كده في منطقه لوحده اللي ينحت ينحت لكن هو يركن ويروح نازل مدغدغ الدنيا، مجنون جدًا الأبطال ناقص انهم...تصدقوا ملقتش حاجه معملهاش اصل طيارة موجود، عربيات تمام، حتي تحت المياه".

واختتمت أسما شريف منير تعليقها: "اكتر ما يعجبنى ان كل هذا الآكشن موجود في فيلم كوميدي وده سنس كتير بيخاف يقدمه.. بجد الف مبروك , و كل اللي اشتغل علي تقديم صورة حلوه كده، شرفتونا".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

من المقرر طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، فى جميع دور العرض السينمائي، حيث تم توزيعه فى 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر.

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