أسما شريف منير توجه رسالة لـ محمد عادل إمام

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، عبر صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو فيلم "لص بغداد" للفنان محمد عادل إمام.

وعلقت أسما شريف منير على الفيديو قائلة: "حاجة كده خواجة وخطيرة، حاجة حقيقي تفرح، أنا بجد نفسي أشوف الفيلم جدًا، أولًا لأني بحب إمام جدًا، فنان مجتهد جدًا شغال على نفسه وشكله على طول، بيتطور بسرعة رهيبة ومش متكل على اسمه خالص لأ هو ليه وضعه ومالي مركزه كده وبجد بيضحكني وبحبه في الأكشن".

وأضافت: "أما أحمد خالد موسى مخرج في حتة تانية خالص، عايش كده في منطقة لوحده اللي ينحت ينحت لكن هو يكن ويروح نازل مدغدغ الدنيا، مجنون جدًا الأبطال ناقص إنهم، تصدقوا ملقتش حاجة معملهاش أصل طيارة موجود، عربيات تمام، حتى تحت المياه".

وتابعت: "أكتر حاجة عجباني إن كل الأكشن ده في فيلم كوميدي وده سنس كتير بيخاف يقدمه"، موجهًة رسالة لمحمد عادل إمام قائلة: "بجد ألف مبروك ".

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فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، وأحمد العوضي، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه يناير 2020.

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