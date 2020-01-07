وائل عبدالله يتابع "مونتاج" "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يتابع المنتج وائل عبدالله مرحلة مونتاج فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2020.

من ناحية أخرى، يواصل عبدالله إخراج فيلمه "يوم ١٣"، والمقرر عرضه بتقنية 3D، التي تقوم بعرض الصور والفيديوهات بشكل يبدو كأنه طبيعي وتتضمن الصورة أبعاد العمق والعرض والارتفاع.

‎الفيلم يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل يحبس الأنفاس طوال المشاهدة.

‎جدير بالذكر خلال أن عام 2019 حقق الفنان كريم عبدالعزيز نجاحات سينمائية وخاصة مع عودته للكوميديا مرة أخرى مع المنتج وائل عبدالله من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي حقق حوالي ٦٠ مليون جنيه.

‎فيلم نادي الرجال السري بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن الوتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

Advertisements

‎‏‎"البعض لا يذهب للمأذون مرتين " بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض".

قد يهمك ايضاً:

كريم عبد العزيز يكشف سبب غيابه عن مهرجان القاهرة السينمائي

نجوم السينما يغيبون عن مهرجان القاهرة