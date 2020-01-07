تعرف على أسباب الإفراج عن زوج نانسي عجرم في واقعة قتل لص متسلل

أخلت سلطات التحقيق اللبنانية، سبيل دكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد قيامه بإطلاق الرصاص على شخص اقتحم منزله، فجر الأحد الماضي، بهدف السرقة.

قرار الإفراج عن "الهاشم" يرجع لعدة أسباب، وهي أن أجهزة الأمن المختصة طالعت تسجيلات كاميرا المراقبة بفيلا "نانسي"، وشاهدت أن زوجها استخدم مسدسه دفاعا عن أسرته، التي كانت تتعرض لتهديد من قبل المقتحم.

كما طابقت أقوال "الهاشم" ما ورد بالكاميرات، وهي أنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس، بعد تسلل اللص للفيلا.

كذلك أفادت تحريات أجهزة الأمن، أن اللص تمكن من تفادي أفراد الحراسة خارج الفيلا، حيث وقعت بينه وبين زوج الفنانة اللبنانية مواجهة جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية، لقى المقتحم على إثرها مصرعه.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد أصدرت قبل يومين قرارا بحبس فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم، احتياطيا على ذمة التحقيقات في الواقعة.

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ومنذ ساعات صدر قرار بإخلاء سبيله، على أن يتم متابعة التحقيق لدى قاضي تحقيق بجبل لبنان.

وكان أحد الأشخاص قد اقتحم الفيلا التي تقطنها الفنانة اللبنانية وأسرتها مستهدفا سرقتها بحسب ما أفادت تحريات أجهزة الأمن، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

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