فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يتصدر تريندات السوشيال ميديا بعد طرح البرومو

القاهرة - لايف ستايل
تصدر فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بعد طرح البرومو الرسمى الخاص بالفيلم، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 7 ساعات. من المقرر طرح فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، فى جميع دور العرض السينمائي، حيث تم توزيعه فى 300 دور عرض على مستوى الوطن العربي منها 110 داخل مصر، على أن تطرح الشركة البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة.
فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سويًا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.
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