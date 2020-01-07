مصطفى خاطر يحتفل بعيد ميلاد زوجته

هنأ الفنان مصطفى خاطر زوجته روان هلال، بعيد ميلادها، الموافق اليوم 7 يناير.
ونشر خاطر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنتي طيبة ياروح قلبي، ربنا يخليكي ليا يارب ودايما مع بعض".
يشار إلى أن الفنان مصطفى خاطر احتفل بزفافه على زوجته روان هلال، في حفل كبير أقيم في أغسطس 2017، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
ويشارك خاطر في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج وغيرهم من النجوم.
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