نجوم الفن يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد الميلاد المجيد، وهنأ عدد كبير منهم، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جمهورهم ومتابعيهم بأعياد الميلاد.

وكتبت صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة والعالم في سلام وسعادة ورخاء ومحبة ومساواة ورحمة".

بينما علق الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا، عيد ميلاد مجيد".

ونشر الفنان إدوارد، صورة للعائلة المقدسة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، وعلق: "عيد ميلاد مجيد، كل سنة وإنتم طيبين".

كذلك نشر المخرج عمرو عرفة، صورة لرحلة العائلة المقدسة في مصر، وعلق: "عيد مجيد سعيد على أخواتي وأحبابي، وربنا يديم علينا المحبة".

كما نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة لشجرة الكريسماس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، وعيد ميلاد مجيد".

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كذلك نشرت مها أحمد، عبر إنستجرام، صورة للعائلة المقدسة، وعلقت: "كل سنة وإخواتنا المسيحيين طيبين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وعلق الفنان سامح حسين، عبر حسابه بإنستجرام: "كل عام وأنتم بخير، عيد ميلاد مجيد".

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر إنستجرام، علقت عليها: "كل عيد وإحنا بخير، ومتجمعين ع الحب وراضيين وبصحة وسلام".

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