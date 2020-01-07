كندة علوش تعلق على جنسية لص فيلا نانسي عجرم

أثارت جنسية سارق فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلًا كبيرًا، خلال الساعات الماضية، " سوري"، الأمر الذي أدى لحدوث اتهامات متبادلة بين أبناء الشعبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

علقت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونياً ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه".

تابعت: "أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير منتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطرًا كبيرًا ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعيًا بصياغة الخبر".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر اليوم من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح.

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قررت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون، الإفراج عن دكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وذلك بعد الإطلاع على كاميرات المراقبة والأدلة التي بينت أن "الهاشم" قام بقتل اللص دفاعا عن أسرته.

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