هنأت الفنانة اللبنانية إليسا المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. وغردت إليسا: "بدي أتمنى عيد ميلاد مجيد لكل المصريين الأقباط اللي عم يحتفلو بالعيد اليوم، وكلي أمل تكون هالمناسبة مليانة فرح ورجا وحب عليهن، وتنعاد عليهن دائما بكل خير وسلام".
وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلين حضور جماهيري ضخم، شهر ديسمبر الماضي. كما تضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم والمنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
قد يهمك أيضا:
إليسا تتألق في أولى حفلاتها لعام 2020 وتبكي على المسرح في الكويتشا
هدي أجمل إطلالات إليسا المتميزة لهذا العام
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة اللبنانية إليسا تهنئ المصريين الأقباط بعيد الميلاد المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.