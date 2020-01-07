نسرين طافش تنفي علاقتها بطليق أصالة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: غرّدت الممثلة نسرين طافش مجدداً لترد بطريقةٍ غير مباشرة على الشائعات التي تحدّثت عن وجود علاقة بينها وبين المخرج طارق العريان أدّت إلى حالة التوتر بينه وبين زوجته الفنانة أصالة خلال الأشهر السابقة لانفصالهما.

ففي أول ردّ لها كانت قد صرّحت بأن "مؤلف تلك الشائعات حاقد ومن ينشرها أحمق"، موضحة أنها لو أحبت أو تزوجت ستُعلِن عن ذلك بصراحة. وكتبت في تغريدتها عبر حسابها الخاص على "تويتر": "الإشاعة يؤلفها "حاقد" وينشرها "أحمق" ويصدقها غبي، أما العاقل والراقي والمنجز والواعي فيعلم حق العلم ان الاشاعة هي ضريبة النجاح. وسألت: أنت من أولئك (...)!؟ وأضافت: بطبعي صريحة وواضحة.. وسأبقى كذلك.. ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن".

شام تدافع عن والدتها

وعلى عكس ما تظهره تدوينات الفنانة أصالة من ضياع في المشاعر وتعب من الجراح وضعف، أعلنت ابنتها شام الذهبي عن وجهٍ آخر لوالدتها التي وصفتها بـ"السيدة الفولاذية" التي تعتز بها وبمواجهتها لكل الأزمات وتغلّبها على الألم والخيانة ونهوضها كجوهرة مصقولةً بشجاعتها. وقالت: "لقد حولتها الأزمات لماسة أكثر إشراقاً".

وأكدت شام على دعمها لوالدتها بعد إعلان انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج طارق العريان. لافتة إلى المحبة الكبيرة التي تربطهما وعلاقتهما المتينة التي ساعدتهما على النهوض من كل الأزمات معاً. وقالت أنها فخورة جداً بوالدتها التي تأقلمت مع المواجهة الدائمة بدلاً من إظهار نفسها بصورة الضحية!

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العريان يعلّق:

من جهته طارق العريان، علّق عبر حسابه على "إنستغرام" معبّراً عن أسفه لوصولهما إلى هذه النهاية. وكتب: سأحترم هذه الروح الجميلة دوماً. إنها أم أولادي أصالة.

