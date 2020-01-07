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محمد رمضان يحيى حفل الكاف لـ أفضل لاعب فى إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ساعات قليلة وصل النجم محمد رمضان إلى مدينة الغردقة على متن طائرة خاصة، للمشاركة فى إحياء حفل الكاف لأفضل لاعب فى إفريقيا، حيث من المتوقع أن يحيى إحدى فقرات الحفل، والمفارقة أن رمضان قطع بروفاته بإمارة دبى، حيث من المفترض أن يحيى حفلا غنائيا ضخما هناك بمشاركة النجم المغربى سعد لمجرد، يوم الجمعة المقبل 10 يناير.

 

وعقب انتهاء رمضان من حفل الكاف بالغردقة مساء اليوم سيعود مباشرة مرة أخرى إلى دبى، للاستعداد من جديد  لحفله الضخم المقرر إحياؤه هناك.

 

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وبمجرد انتهاء النجم محمد رمضان من حفله بدبى سيعود إلى القاهرة لاستكمال تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشاركه فى البطولة كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

 

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بطريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، من إخراج محمد سامى، حيث طرحه الأربعاء الماضى.

 

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