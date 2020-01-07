شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغنية لغادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن بعد زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون مع المطربة غادة رجب مع زوجها الشاعر الغنائى عبد الله حسن، بأغنية وطنية جديدة تحمل اسم" استعدوا" من ألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى احتفلت غادة رجب أمس الاثنين بعقد قرانها وحفل زفافها على الشاعر الغنائى عبد الله حسن، وسط حضور أسرتها وعدد كبير من أقاربها، كما حضر عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني منهم ميرفت أمين، ورجاء الجداوي، ودلال عبد العزيز، وبوسي شلبي، ونادية مصطفي.

وكانت الفنانة نادية مصطفى أعلنت عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن حفل زفاف غادة رجب، حيث نشرت صورة لغادة وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

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وتابعت نادية مصطفى: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

وتعاونت المطربة غادة رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائي يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، والذي تزامن مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهي من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.

يذكر أن آخر أعمال عبد الله حسن أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطنى العربى"، وهي من وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج وماستر محمد جودة، ومونتاج محمد عصام، ومخرج منفذ محمد حسام، وإخراج ياسر عصام، وشارك في الأوبريت عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد سعد، ومجد القاسم، ومحمود الشاعري، وحسن سلمان، وطه سليمان، وبمشاركة الفنانة حنان شوقى.