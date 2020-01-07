شكرا لقرائتكم خبر عن جاكت على شورت فى عز البرد.. مى سليم فى جلسة تصوير جديدة على الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت الفنانة مي سليم، جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتى ظهرت فيها بطريقة مختلفة على ضفاف نهر النيل فى منطقة الزمالك بالتحديد، حيث ارتدت شورت وتيشيرت أبيض اللون بنصف كم وجاكيت، الصور التى نشرتها مي سليم، دفع الكثير من متابعيها علي التفاعل بكتابة تعليقات ساخرة من تحملها لانخفاض درجات الحرارة وارتدائها ملابس صيفية على ضفاف نهر النيل، وكتبت أحد متابعيها متسائلة "مش سقعانة؟"، وأضافت أخرى "ياختى الدنيا برد والناس متلجه تفاؤل ايه البسي لتبردي".

وتعاقدت مى سليم، مؤخراً، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على احدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.

Advertisements

وصورت مى سليم مشاهد الحلقة الأولى من العمل الذى تظهر فيه بلوك جديد ومختلف حيث يتضمن العمل عدد مشاهد الأكشن والمطاردات بالسيارات وهو ما جعلها تمارس التمارين الرياضية قبل بدء التصوير، لاسيما وأن مى تقدم هذه النوعية من المشاهد للمرة الأولى فى مشوارها الفنى.



مي سليم

وفى سياق متصل عقدت مى سليم لقاءات مع أكثر من ملحن خلال الأيام الماضية لاختيار أغنية جديدة وتسجيلها لطرحها فى احتفالات الفلانتين خلال شهر فبراير المقبل، إضافة إلى اختيار أغنية أخرى لطرحها فى الصيف المقبل، حيث قررت مى تقديم أغانى سينجل كل فترة للحافظ على التواجد بدلاً من الألبومات التى تستغرق وقتاً طويلاً بعدما قدمت آخر ألبوماتها بعنوان "ولا كلمة" قبل عامين.