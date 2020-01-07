شكرا لقرائتكم خبر عن راندا تدعم ابنتها جميلة عوض فى العرض الخاص لفيلم "بنات ثانوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الشابة جميلة عوض عن سعادتها بردور الأفعال علي فيلمها الجديد "بنات ثانوي"، بعد العرض الخاص للفيلم، الذى حضره أمس عدد من الفنانين علي رأسهم النجمة منى زكى، كما حرصت والدتها الفنانة راندا علي دعمها والتواجد معها، ونشرت جميلة عوض مجموعة صور للعرض الخاص، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق :" الحمدلله فرحانة جدًا بردود أفعال كل اللي حضروا العرض الخاص لفيلم #بنات_ثانوي امبارح وسعيدة بدوري المختلف عن كل اللي قدمته قبل كده، وشكرًا لكل الجمهور اللي شرفنا وسعدونا بحضورهم ".



راندا تدعم أبنتها جميلة عوض بعد

واحتفل صناع فيلم "بنات ثانوى" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى السينمات بأكتوبر والمقرر طرحه اليوم فى دور العرض، حيث حرص على حضور العرض كل من أبطال العمل من ضمنهم محمد الشرنوبى وجميلة عوض وهدى المفتى وهنادى مهنى وأحمد السبكى.

فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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راندا تدعم أبنتها جميلة عوض بعد العرض الخاص لفيلم بنات ثانوي

وشهد الفيلم أول ظهور رسمى لهنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعد خطوبتهما فى حفل بسيط، حضره أصدقاؤهما من الوسط الفنى وخارجه.

وأعرب السيناريست أيمن سلامة، مؤلف الفيلم، مؤخرا، أنه سعيد بردود الفعل فور طرح التريلر الدعائى للفيلم، مؤكدًا أن العمل محترم ولا يحتوى على شىء خارج أو خادش للحياء، موضحا أن الفيلم يعالج مشاكل البنات فى سن المراهقة حتى تنتبه كل أسرها لديها بنت لأن لدينا فى عصرنا الحالى "قنبلة" اسمها تليفون محمول أصاب صغار السن بالهوس، والدليل على ذلك رقص البنات على برنامج "تيك توك" وهذا يمكن أن يورطهن فى مصائب.



راندا تدعم أبنتها جميلة عوض بعد العرض الخاص لبنات ثانوي

فيلم "بنات ثانوى" تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.