شكرا لقرائتكم خبر عن من عالم الأكشن للأزياء.. رامى مالك يتحول لموديل ماركة أزياء عالمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول النجم العالمى ذات الأصول المصرية رامى مالك، لموديل ماركة ملابس عالمية في جلسة تصوير جديدة، ليخوض تجربة جديدة بعد نجاحه فى عالم السينما والدراما وحصده للكثير من الجوائز العالمية.

وظهر النجم الحائز على جائزة الأوسكار في جلسة التصوير الجديدة التابعة لحملة دار الأزياء الفرنسية الجديدة Yves Saint Laurent، التى ارتدى فيها جواكت على الطراز العسكرى وبعض التيشيرتات المصنوعة من الحرير الخاصة بالحفلات الصاخبة.



رامى مالك

وحرص مالك على حضور حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 التي أقيمت أمس، وفاز فيها الممثل المصرى رامى يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل بمسلسل تليفزيونى، بعد تألقه في مسلسل "ramy"، والتي توج بها مالك العام الماضي عن دوره في مسلسل mr robot.



رامى مالك

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ويجسد النجم العالمى رامى مالك دور الشرير فى الجزء الجديد من سلسلة أفلام الاكشن جيمس بوند الذي يأتي بعنوان No Time To Die، والمقرر طرحه يوم 8 أبريل المقبل في دور السينما العالمية.

ويشارك رامى مالك فى بطولة فيلمه الجديد No Time to Die أنا دى أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، رورى كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.



رامى مالك

ويدور الفيلم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.