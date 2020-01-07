شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده.. وشقيقته: "روح الروح حبيب قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت أميرة محروس شقيقها المنتج نصر محروس بعيد ميلاده متمنيه له المزيد من السعادة و التقدم فى حياته الفنية و الشخصية، ونشرت أميرة صورة برفقه شقيقه نصر محروس عبرحسابها على فيس بوك، وكتبت على الصورة قائلة:" النهاردة عيد ميلاد أغلى الغاليين روح الروح حبيب قلبى كل سنة وكل لحظة و أنت طيب وعقبال مليون سنة يا شقيقى و النص التانى وأقرب صاحب ربنا يحفظك لينا كلنا يا حبيبى".



نصر محروس

أعرب المنتج نصر محروس، عن سعادته الكبير بمبادرة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التى ناشدته فى ليلة رأس السنة بإنهاء الخلاف مع المطرب بهاء سلطان من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، حيث قال، استجابة إلى مبادرة الأخت والصديقة إسعاد يونس، فإنني أوضح لها وللجمهورالحبيب إنني أحرص على إنهاء الخلاف معه فأنا وبفضل الله سبحانه وتعالي من اكتشف موهبته ومن اختار اسمه الفني الذي كان معترضًا عليه ولقبه بسلطان ومن أعطاه الفرصة ليبدأ مشواره الفني من خلال شركتي وأزعم أنها لم تبخل عليه بجهدها وخبرتها وأموالها لتصنع له النجاح الذي يستحقه والشهرة التي يحلم بها .

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وتابع: ما أود إيضاحه أن شعوري إزاء ما حدث هو ذات شعور الأب حينما يتخلي عنه ابنه وينكرفضله عليه ويصرعلي تركه والانفصال عنه دون مبررويصل الأمربه أن يشوه صورة والده دون سبب سوي أنه لا يريد أن يبقي في المكان الذي يذكره بفضل والده عليه.

كانت إسعاد يونس وجهت رسالة إنسانية للمنتج الغنائى نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة" ، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها وندائها لنصر محروس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة انتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".