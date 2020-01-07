شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "إم تي إم" يطرح كليب أغنية البطريق .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فريق "إم تي إم" الغنائي كليب أغنية جديدة بعنوان "البطريق" من ألبوم يحمل اسم "أرجوك ما تفصلنيش" عبر القناة الرسمية الخاصة بهم على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان تاكي، وتوزيع ممدوح سعد، ومكساج وماستر جورج يعقوب.

من كلمات الأغنية: شايف اللى ماشى تايه واللى كاره انه سايق، ومعادى فى المعادى فات منه 10 دقايق، أنا واكل شارب نايم بايت عايش على الطريق، مكتوب عليا أعيش بالتصوير البطىء، كما قال تاكى لـ"الخليج 365" إنه قدم الكليب بفكرة مختلفة ودمها خفيف، كما هو معتاد فى كل أعمالهم، بينما قال مايكل إن فكرة الكليب مستوحاة من شخصيات موجودة داخل الشارع المصرى.

وتدشن MTM عبر الألبوم المنتظر انطلاقة غنائية جديدة تمامًا في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، بتغيير في الشكل الموسيقي الذي تخلط خلاله بين نمط "الراب" و"آر أند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتتولى بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل.

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واختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف "مزيكا مش خناقة " كشعار للألبوم الجديد ، في إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه، ويضم الألبوم في جعبته 8 أغنيات، منها "بطريق" و"مش ندمان" و"شكرًا يا حبايبي".

وحفر اسم "إم تي إم" في أذهان الملايين على مدار سنوات، منذ ظهورها لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.