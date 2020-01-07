شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس لصديقه محمد أنور فى عيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا قمور مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، صديقه الفنان محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما، معلقا عليها قائلا :" كل سنه وانت طيب يا قمور مصر وربنا يسعدك يا اطيب قلب على الانستجرام".



اوس اوس

وعلى جانب آخر، يجسد الفنان محمد أنور شخصية محامٍ وابن الفنانة ماجدة زكى خلال أحداث مسلسل "قوت القلوب" للنجمة الكبيرة ماجدة زكى، وبدأ أنور تصوير مشاهده الأولى منذ أسبوع وجمعت بينه وبين بطلة العمل، ويدخل في العديد من الصراعات مع خالد زكى، وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضي في الديكور الخاص بالعمل، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.

ومن ناحية أخرى يستعد محمد أنور لمسلسل جديد من بطولته يحمل عنوان "إسعاف يونس"، والعمل قائم على فكرة وجود أكثر من ضيف شرف على مدار الحلقات حيث يظهر في كل حلقة نجم مختلف، وحلقات العمل لن تزيد على 10 حلقات، وسيتم تقديمه على أكثر من موسم للمخرج معتز التونى ومن المقرر أن ينطلق تصويره نهاية الشهر الجارى.

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يذكر أن الفنان محمد أنور شارك خلال موسم دراما رمضان الماضي فى مسلسلين هما "البرنسيسة بيسة" مع مي عز الدين، و"طلقة حظ" مع مصطفي خاطر، بالإضافة إلي ظهوره كضيف شرف خلال الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، والثلاثة أعمال من انتاج شركة سينرجى.

أما الفنان أوس أوس يشارك فى مسلسل "اتنين فى الصندوق"، حيث تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسر تجمع العلاقات بينهم.