شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل حرائق الغابات .. كريس هيمسورث يتبرع بمليون دولار .. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن نجوم العالم يساعدوا بشكل مكثف للتصدي لحرائق الغابات في أستراليا وهي أسوأ كارثة لتغير المناخ في التاريخ عبر القارة، وقد كشف اليوم موقع "جاست جيرد " أن آخر النجوم الذين قرروا التبرع من أجل دعم المعركة ضد الحرائق وهو النجم العالمي كريس هيمسورث .

أعلن النجم العالمي كريس هيمسورث أنه وعائلته سوف يتبرعون بمبلغ مليون دولار لدعم المعركة ضد حرائق الغابات في بلده أستراليا وهو ما كشفه الممثل البالغ من العمر 36 عام عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " Instagram " ، و طالب النجم الشهير من مرتادي صفحته علي تقديم دعمهم لأستراليا أيضا ، فقال في مقطع فيديو قصير " مرحبا بالجميع ، أريد أن أساند الحرب ضد حرائق الغابات هنا في أستراليا ، أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار ، أي مبلغ مهم لذلك كل ما يمكنك جمعه هو موضع تقدير كبير " .

واستكمالا للدعم وضع ليام هيمسورث علي صفحته بـ " إنستجرام" أضاف روابط لدعم رجال الإطفاء والمنظمات والجمعيات الخيرية الذين يعملون جاهدين لتقديم الدعم والإغاثة خلال هذا الوقت المدمر والصعب.

يذكر أن ليام هيمسورث بدأ حياته المهنية في 2006 وقدم عدد كبيرمن الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : " Knowing " و " The Last Song " و " The Hunger Games " و " Love and Honor " و " The Duel " ، و غيرهم .



ليام (2)