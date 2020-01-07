شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ15.6 مليون دولار لحماية الحيوانات النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الممثل العالمي ليوناردو دى كابريو، بإدوار البطولة فى العديد من الأفلام العالمية، وما لا يعرفه الكثيرين بأنه يجسد نفس دور البطولة ولكن في حماية البيئة والمحافظة على اتزانها وعدم اختلال الاماكن البرية، وتبرع بـ 15.6 مليون دولار تبرعات من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.

وكشف الموقع الرسمي لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية، بإن النجم العالمي تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية أخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

وتأسست الجمعية الخيرية من قبل الممثل عام 1994، ونجحت في جمع مئات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية لمشاريع حماية البيئة داخل أكثر من 40 دولة، ومازال النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار يهتم بشدة بقضية تغير المناخ التي تعد الأولوية الاولي لمؤسسته الخيرية.

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وحرص دي كابريو، على مساندة الشعب الأسترالى في كارثة حرائق الغابات، التي اسفرت عن كوارث كبيرة، في تظل تغافل كبير من المجتمع الدولي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ونشر نجم الأوسكار المهتم بحقوق البيئة، صورة لحيوان "الكنجر" الشهيرة وسط الحرائق، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب دى كابيرو على الصورة التى نشرها "استراليا مشتعلة، والصيف بدأ بدرجات حرارة وصلت لـ 48.9 درجة مئوية وسجلت جفاف، وسط قتل أكثر من نصف مليار حيوان بسبب الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 20 شخص واحرقت الاف المنازل، وتسببت الحرائق في انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الدخان الذي غطي معظم الانهار الجليدية في نيوزيلندا والتي تسرع عملية ذوبان الجليد، كل هذا ولم ينتج اى عمل سياسي دولي لانقاذ ما يمكن انقاذه في أستراليا، ومازلنا نفشل في الربط بين أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوراث الطبيعية".