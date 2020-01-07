شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس يعلن انتهاء أزمة رسوم الرقابة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج أمير رمسيس عن انتهاء ازمة رسوم الرقابة خلال ساعات وذلك من خلال حسابه بموقع الفيس بوك حيث كتب أمير "بشكل واضح تنتهي أزمة رسوم الرقابة خلال ساعات بعد إعادة صياغة القرار بتدخل من الدكتورة ايناس عبد الدايم لمراعاة وضع السوق السينمائي وحماية المنتج المصري وكذلك مراعاة ظروف توزيع الفيلم الأجنبي و تمس التعديلات كذلك حقوق المسرحيين المستقلين و المسرح الحر والشعراء فيما يخص الاغنية.. شكر واجب للتدخل و شكرا لكل من تضامن في جعل صوتنا مسموع من سينمائيين ومسرحيين وطبعا لنقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما للتكاتف و التدخل السريع".



حساب المخرج أمير رمسيس

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتورإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، باستبدال نص المادة الأولى من قرار وزيرة الثقافة رقم 273 لسنة 1997، واستبداله بأن تحصل رسوم الرقابة المنصوص عليها بالمادة 10 من القانون رقم 430 لسنة 1955.

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وتضمن القرار الذى حمل رقم 900 لسنة 2019، تفاصيل إعادة تحديد الرسوم المحصلة نظيرعدد من المصنفات السينمائية والتليفزيونية ونص على "بعد الاطلاع على القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغاني والمسرحيات والمونولوج والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 والقانون رقم 130 لسنة 1955 المشار إليه، وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 1993 في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، وعلى قرار وزير الإرشاد القومي رقم 166 لسنة 1955 بتحدي رسوم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.