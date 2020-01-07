شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من الغردقة لدبى ومن دبى لـ"البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم محمد رمضان من دبى إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى إحياء حفل الكاف، المقرر إقامته مساء اليوم، وعقب الإنتهاء منه، سيطير "رمضان" بعدها مباشرة إلى دبى مرة أخرى، للإستعداد لحفله الغنائى المقرر إقامته فى المدينة الإماراتية يوم 10 يناير بمشاركة النجم المغربى سعد لمجرد.

وبمجرد مجئ رمضان إلى القاهرة سيستكمل تصوير مسلسله "البرنس"، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، وذلك داخل ديكور منزل عائلته بمدينة الإنتاج الاعلامى، شارك فى المشاهد كل من النجوم أحمد زاهر، سلوى عثمان، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز على أن ينتقل فريق العمل خلال الفترة المقبلة، محمد علاء، وعدد أخر من الممثلين .

وفى سياق آخر، طرح مؤخرا محمد رمضان كليب أغنية "رايحين نسهر"، الذى حقق نجاحاً كبيراً وحصدت الأغنية ما يقرب من 20 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، والأغنية تعد عودة قوية للمخرج محمد سامى لأخراج الكليبات، حيث غاب عن اخراج الكليبات المصورة فترة كبيرة، لانشغاله بتصوير عدة أعمال درامية وسينمائية خلال السنوات الأخيرة .

وكان محمد رمضان قد أحيا حفلا غنائيا فى المغرب مؤخراً، لاقى حضورعدد كبير من جمهوره هناك، وارتدى من خلال الحفل 5 اشكال مختلفة من الملابس، ومنها عارى الصد مرتدياً جناحات ذهبية.

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وانطلق يوم الثلاثاء 17 ديسمبر الماضى، تصوير أولى مشاهد مسلسل "البرنس" بمدينة الأنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وأخرون.

وأبرمت شركة سينرجى المنتجة للعمل التعاقد مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نوراللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة .