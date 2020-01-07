شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة: جسمي قشعر أثناء فوز رامي يوسف بالجولدن جلوب قائلا الله اكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير هاني شنودة لـ الخليج 365 أن جسمه قشعر وهو يشاهد لحظة فوز المصري رامي يوسف بجائزة الجولدن جلوب علي أنغام موسيقي الكاميرا في الملعب، مؤكدا أن قول رامي يوسف الله أكبر أثناء تلقيه الجائزة كان له صدي كبير في قلبه لأنه يؤكد علي معني مختلف عن الصورة التي يعتقدها الغرب عن المسلمين وكل من يقول الله أكبر.

وأوضح هاني شنودة انه تلقي العديد من التهاني بتلك المناسبة وأنه فخور برفع اسم مصر في محفل عالمي، مؤكدا أن استخدام الموسيقي جاء بشكل قانوني حيث جاءه منتج العمل وحصل علي حقوق استخدام الموسيقي كتتر لمسلسل ولذلك عرضت الموسيقي أثناء فوز رامي يوسف بالجائزة في حفل الجولدن جلوب.

المسلسل الأمريكي الكوميدى "Ramy"، من فئة الـ Stand Up Comedy، ويعرض على شبكة Hulu، وطرح منه موسم واحد، تكون من 10 حلقات.

رامي يوسف، يبلغ من العمر 28 عامًا، هو مؤلف مسلسل Ramy، والمنتج التنفيذي، بالإضافة إلى أنه بطل الرواية، ويدور المسلسل حول طفولة يوسف، ويتحدث عن شاب مصري أمريكي يكتشف هويته كجيل أمريكي ثانٍ.

Advertisements

كما يكشف مسلسل Ramy، عن الطفل الذى ولد بالولايات المتحدة لأبوين مصريين، وبالتالي يتناول عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية والدينية، كما إنه يرى أن السفر إلى القاهرة، مصر جزء من رحلته.

وشهد حفل حفل توزيع جولدن جلوب 2020 حضور النجم المصرى العالمى رامى مالك والنجمات كيت بلانشيت وجينفير لوبيز وتايلور سويفت، و الفنان اللبنانى تونى شلهوب وإلتون جون وصوفيا فيرجارا وجو مانغانيلو وشايلين وودلي، والنجمة جينيفر أنيستون ومارجو روبى وكيت هارينجتون وأنسيل إلغورت وأوليفيا كولمان وكايتلين ديفير وعارضة الازياء شانتيل براون يونج والمذيعة ألين دى جينيريس وزوجتها بورشيا دى روسي، وناعومى واتس وكيرستين دانست وتوماسن ماكنزي، وكارول بيرنت وداكوتا فانينج ونيكول الأنصارى كوكس وسينثيا إيريفو وكيت ماكينون وجيليان أندرسون وآنا دى أرماس وويسلى سنايبس وستيفن موير وآنا باكوين ولورين جراهام والمغنية صوفيا كارسون ومقدمة البرامج جينى ماى وجيوليانا رانسيك وجريتا جيروج وريان سيكريست وجو ألوين.