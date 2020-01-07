شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للحظة إطلاق سراح فادى الهاشم بعد قرار إخلاء سبيله ووصوله لمنزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المدعية العامة فى محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، إخلاء سبيل الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على خلفية التحقيقات فى مقتل اللص الذى اقتحم منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار.



اخلاء سبيل زوج نانسى عجرم



اطلاق صراح زوج نانسى عجرم

ونشر حساب موقع "ذا انسايدر" على قناة دبى الفضائية أول فيديو للحظة إطلاق صراح الطبيب فادى الهاشم بعد قرار إخلاء سبيله، وقال محاميه إلى حد ما سيكون القضية هو دفاع مشروع عن النفس.

كما منعت أسرة نانسى عجرم دخول الصحافة إلى المنزل فور وصوله إلى منزله منذ نصف ساعة فقط، وذلك احتراما لخصوصيتهم فى مثل هذه الأوقات.

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وكان الموقع السورى جسر، قد نقل بعض المعلومات فى تفاصيل حوار مقتل لص على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، زعم اقتحامه للمنزل عنوه فى محاولة سرقتهم، والتى أكدوا فيها أن فقيدهم "محمد حسن الموسى، ومواليده 1989" لم يكن لصًا بل عمل لدى الفنانة اللبنانية "جناينى وفنى صيانة" لفترة طويلة، ولديه مستحقات متأخرة لدى عائلة الفنانة لم يتحصل عليها، وهو ما اضطر انتظار زوج الفنانة بصحبه أفراد الأمن لمدة خمس ساعات قبل أن يقتحم الحديقة لمواجهة الدكتور فادى الهاشم، وهو ما حرص شقيق زوج الفنانة على نفيه.

وفى أول تعليق لها عن الحادث قالت النجمة نانسى عجرم "بشكر كل اللى اطمنوا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".