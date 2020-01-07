نجوى فؤاد: تاريخ ميلادي غلط ولم انضم لـ"ولاد إمبابة" بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن تاريخ ميلادها المنتشر على "الانترنت" غير دقيق، فهي من مواليد 17 يناير، وليست من مواليد 6 يناير.

وأكدت "نجوى" في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك العديد من المعلومات المنتشرة حولها غير صحيحة، متابعة: "بس الحلو إني في الحالتين برج الجدي".

وعن مشاركتها في مسلسل "ولاد إمبابة"، قالت: "لم أحسم قراري حتى الآن، وأعكف حاليا على قراءة السيناريو، فأنا أتنقل حاليا بين القاهرة والإسكندرية، لزيارة عائلتي، والمشاركة في المسلسل يستلزم أن أتواجد دائما في القاهرة".

الفنانة الكبيرة تعتبر من أشهر النجمات في جيلها، لها عدد كبير من الأعمال أبرزها "طريد الفردوس"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "سبع الليل"، وغيرها من الأعمال.