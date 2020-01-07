تعليق فيفي عبده على "انفصال أصالة" يثير جدلاً.. ومتابعوها: "دي اتطلقت مش خلفت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت الفنانة فيفي عبده، جدلًا واسعًا بتعليقها على منشور الفنانة السورية أصالة، والتي أعلنت فيه انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وتركت فيفي عبده تعليقا على الصورة التي نشرتها أصالة برفقة العريان، يحتوي على العديد من الرموز التعبيرية على شكل قلوب، بشكل يظهر أن "فيفي" لم تنتبه لما أرفقته أصالة مع الصورة التي نشرتها بـ"إنستجرام"؛ ما دفع مستخدمين كثيرين للموقع للرد على "كومنت" فيفي عبده.

Advertisements

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "بتفكرني بأمي لما بتعلق عند حد من غير ما تقرا المكتوب"، "إيه يا فيفي دي اتطلقت مش خلفت"، "ضحكتيني والله"، إنتي فرحانة؟"، "يا جماعة شكلها مقرتش اللي مكتوب على الصورة".

وتلقت أصالة الكثير من الدعم سواء من متابعيها عبر الموقع أو من الفنانين الذين تمنوا لها الأفضل خاصة بعد الانفصال.

كانت أصالة أعلنت رسميا، أمس الاثنين، قرار انفصالها، بـ"إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتى هلكت ومشاعر أولادى.

كما نشر طارق العريان صورة تجمعه بأصالة بـ":إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".