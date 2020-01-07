على مسرح دبي.. عمرو دياب يروج لحفله بـ"يوم تلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان عمرو دياب، لحفله القادم يوم 24 يناير الجاري، في دبي ميديا سيتي، من خلال مقطع فيديو مجمع له من حفلاته السابقة واختار أغنية "يوم تلات" للترويج.

وكتب مسؤلي صفحته عبر "انستجرام"،: " مرة أخرى يعود النجم عمرو دياب على الهواء مباشرة يوم الجمعة 24 يناير 2020 في مسرح مدينة دبي للإعلام".

ومن المقرر أن يُحيى عمرو دياب، حفلًا آخر يوم 9 يناير الجاري، ضمن احتفالات موسم الرياض بقاعة ليلتي في جدة".

وفاز عمرو دياب بـ 7 جوائز عالمية للموسيقى وعشرات الجوائز الأخرى، منذ ظهوره للمرة الأولى عام 1983، كما أحيا المئات من الحفلات الناجحة في جميع أنحاء العالم.