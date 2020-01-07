تراند اليوم : فيديو| فنانة شهيرة تصدم الجميع: هذا هو السبب الحقيقي لاقتحام فيلا "نانسي عجرم"

أثارت الفنانة اليمنية أروى، الجدل بتفسيرها لحادث الهجوم على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، معتبرة أن انتشار الجوع في لبنان يقف في خلفية الحادث.

وأضافت "أروى" في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، أنه ليس بالأمر العادي أن يدخل شخص إلى المنزل ويهدد الفنانة وزوجها وبناتها، معربة عن أمنيتها بأن يتخطوا هذه المحنة بسرعة.

وفيما أثنت على نانسي وعلى حبها للخير، اعتبرت الفنانة اليمنية، أن "ما يحدث هو بدافع الجوع الذي بدأ يظهر في لبنان بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية".

وأشارت إلى أن "ما فاقم الأزمة هي الأوضاع المالية وعدم قدرة الناس على سحب أموالهم من المصارف، إضافة إلى تعرض بعض المصارف للاعتداءات".

واعتبرت أن هذا ليس سوى البداية، متمنية ألا تزداد الأوضاع في هذا البلد سوءًا، ما فجرت تعليقات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اختلف العديد مع وجهة نظرها في تفسيرها لأسباب الحادث.

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وكانت وسائل إعلام لبنانية كشفت عن مقتل سوري أثناء محاولته سرقة فيلا نانسي عجرم فجر الأحد.

وفي التفاصيل، فقد تمكن المتهم ويدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، من التسلل ليلاً الى داخل الفيلا حاملاً معه مسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه بعد إشهار المسدس في وجوههم.

وعلى إثر ذلك، تابع سيره إلى داخل الفيلا، وحاول الدكتور فادي الهاشم، زوج عجرة عرض المال عليه للمغادرة، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات "عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه.

وعندما أصر المهاجم على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه، لكنه لم يتوقف، ليعاجله زوج "عجرم" بطلقات نارية من مسدسه أدت الى مقتله على الفور.