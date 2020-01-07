تراند اليوم : رسالة من إعلامية شهيرة لـ "أصالة" بعد طلاقها

أعربت الإعلامية رضوى الشربيني عن دعمها للمطربة أصالة نصري عقب أعقاب انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 13 عامًا.

وعلقت "الشربيني" عبر حسابها على موقع ""تويتر": كل نهاية هى بداية لمرحلة جديدة...وأنا على يقين انا بداية موفقه بأذن الله لأنك قوية،طيبة، محاربة، عفوية وحنونة".

وتابعت في رسالتها إلى "أصالة": "لديك جمهور كبير يحبك و يحترمك و لديك عائله لا تستطيع العيش بدونك ونحن جميعا نحبك و ندعمك...و لا تنسى يا حبيبتىً رب الخير لا يأتي الا بالخير ".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، صدمت أصالة الجميع، بإعلان انفصالها رسميًا عن زوجها، وذلك في أول تأكيد لها على الأنباء التي تحدثت عنها وسائل الإعلام عن طلاقها.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى».

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وتابعت أصالة: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.

وأعلن عدد من الفنانين والفنانات تضامنهم مع أصالة، معبرين عن حزنهم لانفصالها عن زوجها، متمنين لها السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها طارق العريان مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.