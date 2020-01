بريانكا شوبرا ونيك جوناس يبهران جمهور غولدن غلوب 2020

View this post on Instagram

OMG 💋👄 Via @priyankachopra . . . #PriyankaChopra #Priyanka #PriyankaChopraJonas #NickJonas #Quantico #PeeCee #Bollywood #Hollywood #IfICouldTellYouJustOneThing #MissWorld2000 #Queen #PiggyChops #Nickyanka #love #NP #NPLegacy1 #Bumble #TheSkyIsPink #Priyonce @nplegacy1 #queenofbollywood #jiju #desigirl #lovebirds