بريانكا شوبرا ونيك جوناس يبهران جمهور غولدن غلوب 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - حضرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وزوجها النجم نيك جوناس Nick Jonas جوائز حفل الغولدن غلوب Golden Globe Awards بدورته الـ 77، الذي أقيم في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مساء الأحد 5 يناير/كانون الثاني، وكان لحضورهما على السجادة الحمراء رونق خاص بين نجوم العالم.

بريانكا شوبرا ونيك جوناس على السجادة الحمراء

وبينما كان نجوم العالم يتوافدون إلى ثاني أهم حفل توزيع جوائز على صعيد العالم بعد جوائز الأوسكار، وصلت بريانكا برفقة زوجها نيك، حيث تألقت بفستان زهري طويل مكشوف الكتفين، فيما ظهر جوناس ببدلة سوداء اللون ناسبت الحفل.

وشاركت بريانكا جمهورها بعض الصور والفيديوهات عبر انستقرام، بخاصة حول مكياجها وتسريحة شعرها قبيل الحفل، كما شارك نيك محبيه صورًا وفيديوهات من الحفل أيضًا.

وقدمت بريانكا برفقة زوجها جائزة أفضل فيلم تلفزيوني موسيقي على مسرح الغولدن غلوب العالمي، أمام ملايين الجمهور ومشاهير العالم.

يشار إلى أنّ بريانكا فازت في آخر عام 2019 بلقب النجم الأول في سلسلة السينما والتلفزيون الهندية ، في قائمة أصدرتها IMDb، حيث حصل نجم بوليوود Salman Khan سلمان خان على المركز السادس.

بريانكا ونيك على السجادة الحمراء

وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها بريانكا على ألقاب ونجاحات كبيرة، فقد كشفت قائمة الأغنياء في موقع انستقرام العالمي التي يتم تجميعها سنويًّا، من خلال أداة Hopper HQ، عن قائمة المشاهير الأغنى الذين يتقاضون أكبر قدر من المال مقابل منشور واحد .

بريانكا تألقت بفستانها الزهري

وتبين وفق اللائحة تلقّي بريانكا مبلغًا يقارب 180 ألف دولار عن كل بوست تفاعلي تقوم بنشره على موقع انستقرام، مع عدد متابعين يصل الى 43 مليون متابع حول العالم.