فيديو: محمد إمام وياسمين رئيس وأمينة خليل يبحثون عن كنز الإسكندر في "لص بغداد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2020 04:40 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام، الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم قبل طرحه بشكل رسمي في دور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الجاري للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، بأكثر من 300 دار عرض في مصر والعالم العربي.

بوستر فيلم لص بغداد

وسيطر على الإعلان التشويقي مشاهد الأكشن والمطاردات التي تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تماماً على السينما المصرية بعد الاستعانة بفريق متخصص في تصميم المعارك من هوليوود، كما لم يخلو الإعلان من الكوميديا، التي كان بطلها الفنان محمد عبدالرحمن، أحد نجوم فرقة "مسرح مصر"، وحقق الإعلان مليون مشاهدة في ست ساعات فقط، وتصدر تريند الأكثر بحثا على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

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فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم “ليلة هنا وسرور” العام الماضي وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوي.

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