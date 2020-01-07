بالفيديو: وعد تحدث ضجة بما قالته عن ملابس بعض المحجبات

أثارت الفنانة السعودية وعد موجة واسعة من الجدل بسبب فيديو جديد ظهرت فيه وتم تناقله على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وانتقدت في المقطع الملابس التي ترتديها بعض النساء المحجبات وعبرت عن استغرابها اختيار هؤلاء السروال الضيق.

وقالت: “اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق. إيش اسمو هذا؟”. واعتبرت أن المنظر مزعج ودعت من يفعلن هذا إلى احترام الحجاب.

وانطلقت على إثر انتشار الفيديو موجة واسعة من التعليقات وتراوحت الآراء بين من رأوا أنها على حق ومن انتقدوها خصوصاً أنها لا ترتدي الحجاب.