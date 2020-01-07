شاهد.. أسما شريف منير تشيد بفيلم محمد إمام الجديد: شرفتونا

أشادت الإعلامية أسما شريف منير، بفيلم " لص بغداد"، احدث أعمال الفنان محمد إمام، وبطاقم العمل، واظهرت الكثير من الحماس في انتظار طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت أسما برومو الفيلم الجديد وعلقت عليه قائلة: "حاجه كده خواجة و خطيرة.. حاجه حقيقي تفرح انا بجد نفسي اشوف الفيلم.. اولاً لأني بحب إمام جداً.. فنان مجتهد اوي بجد شغال على نفسه و شكله علىطول بيتطور بسرعة رهيبة و مش متكل على اسمه خالص لأ هو ليه وضعه و مالي مركزه كده و بجد بيضحكني و بحبه في الآكشن".
وتابعت: "أما احمد خالد موسي مخرج في حته تانيه خالص عايش كده في منطقه لوحده اللي ينحت ينحت لكن هو يكن و يروح نازل مدغدغ الدنيا.. مجنون جداً الأبطال ناقص انهم...تصدقوا ملقتش حاجه معملهاش
وأخيرًا قالت اسما شريف منير: "اكتر حاجه عجباني ان كل الآكشن ده في فيلم كوميدي و ده سنس كتير بيخاف يقدمه.. بجد الف مبروك .. و كل اللي اشتغل علي تقديم صورة حلوه كده.. شرفتونا".
يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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