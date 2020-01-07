فيديو.. نانسي عجرم بعد إخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم: "احترموا خصوصيتي"

كشف مراسل برنامج "ET بالعربي"، عن اشتعال الإجواء داخل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عقب إخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم ورجوعة للمنزل، وذلك من خلال مقطع فيديو منشور عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"انستجرام".

قال المراسل فى الفيديو إن منزل نانسي عجرم تحيط به حراسة أمنية مشددة، والتصوير ممنوع حتى خارج نطاق الفيلا، كما تواجدت سيارة تابعة للمباحث الجنائية على مقربة

من المكان.

وتابع بأنه عندما طلبوا من الأمن التصوير رفضوا ونقلوا حديثًا عن نانسي عجرم، بأنها تطلب من الميديا إحترام خصوصيتها لليوم فقط حتي تتمكن من قضاء بعض الوقت برفقة أطفالها وزوجها.