نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة يهنيء فيها الأخوة الأقباط في مصر بالعيد. جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق"الصغير" قائلاً:" كل عام وانتم بخير وبصحه وسلامه وعيد سعيد عليكو جميعًا Advertisements ". ". ويذكر أن آخر أعمال "الصغير"، فيلم "انت حبيبي وبس"، وشاركه العمل كل من:" محمود الليثي، بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد"، ومن تأليف: سيد السبكي، إخراج: أحمد البدري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سعد الصغير يهنيء أقباط مصر في عيدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.