فيديو.. أول ظهور لزوج نانسي عجرم "فادي الهاشم" بعد إخلاء سبيله

نشر برنامج "the insider بالعربي " مقطع فيديو يظهر فيه فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عقب إخلاء سبيله، على خلفية تورطه فى حادث مقتل لص اقتحم منزله بغرض السرقة، وذلك عبر القناة الرسمية للبرنامج بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ورفض الهاشم ابداء التحدث لوسائل الاعلام عن تفاصيل الواقعة، إلا أن المحامي الخاص به تحدث ولأول مرة عن القضية، مؤكدًا أن موقفه حتى الأن هو دفاع مشروع عن النفس.

جدير بالذكر أنه حدث تبادل لإطلاق النار بين فادى

الهاشم، زوج نانسي عجرم، والشاب محمد حسن الموسى، بعد اقتحامه للمنزل، حيث كان يحمل سلاحًا، ولم يقبل بالنقود التي عرضها عليه للمغادرة، وأصر على الدخول إلى غرفة الأطفال، فأطلق عليه الرصاص وأرداه قتيلًا.