شاهد.. محمد مهران يروج لفيلم بنات ثانوي علي طريقته

روج الفنان محمد مهران لفيلمه الجديد "بنات ثانوي"، وأعلن عن طرحه بشكل رسمي بدور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر مهران عبر حسابه صورة له، وعلق عليها قائلًا: "فيلم

بنات ثانوي بقي موجود في السينما.. مين هيتفرج عليه.. هستني رايكم"، وانهالت علي تعليقات متابعيه الذين ابدوا الكثير من الحماس في انتظار مشاهدة الفيلم.يذكر أن فيلم "بنات ثانوي"، تدور حول خمس فتيات في مرحلة المراهقة تبحثن عن ذاتهن، لكنهن يقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية، من بطولة جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، هدى المفتي، مايان السيد، محمد الشرنوبي، محمد مهران، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل.