فيديو.. محمد خضير يكسر حاجز الـ100 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه "سيرتك"

حققت احدث أغاني المطرب الشاب محمد خضير "سيرتك" 102,943 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور ايام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن أغنية "سيرتك" من كلمات مصطفى المغربي، ألحان خضير، والفيديو كليب من إخراج حمدي عاشور.

جدير بالذكر أن أغنية "الرقيقة البريئة الطيبة"، هي أخر أعمال الفنان محمد خضير، والتي طرحها اخر شهر نوفمبر الماضي، من كلمات عادل سلامة، ألحان أحمد محيي، وتوزيع طارق عبدالجابر.

بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "سيرتك" من كلمات مصطفى المغربي، ألحان خضير، والفيديو كليب من إخراج حمدي عاشور.جدير بالذكر أن أغنية "الرقيقة البريئة الطيبة"، هي أخر أعمال الفنان محمد خضير، والتي طرحها اخر شهر نوفمبر الماضي، من كلمات عادل سلامة، ألحان أحمد محيي، وتوزيع طارق عبدالجابر.

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