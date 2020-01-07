لأول مرة.. رامي مالك في جيمس بوند

يشارك النجم رامي مالك في بطولة فيلم No Time To Die، وهو من نوع أفلام الجاسوسية التي اشتهر بها جيمس بوند. علق "مالك" خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب عن دور "Safin" الذي يلعبه في فيلم No time to die"" قائلاً: "إن الدور فريد من نوعه, الشخصية معقدة للغاية ". جوائز الغولدن غلوب عن دور "Safin" الذي يلعبه في فيلم No time to die"" قائلاً: "إن الدور فريد من نوعه, الشخصية معقدة للغاية ". يذكر أن أخر أعمال رامي مالك, مسلسل " Mr. Robot 4 ", وشاركه العمل كلاً من " كارلي تشايكين, بورتيا دابلداي, مارتن والستروم, غريس غومر, مايكل كريستوفر ", ومن اخراج و تأليف: سام اسماعيل.

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