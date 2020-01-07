- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تقدّم المنتج ومتعهد الحفلات ميشال حايك بدعوى قضائية ضد الخادمة الفليبينية، التي فبركت فيديو يتضمن عبارات قالت إنها تعود اليه خلال التحرش بها، علم موقع "الفن" أنه تم تحويل الشكوى الى مكتب جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في القضية، وأبرزهم موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.
ومن المقرر إجراء تحليل تقني للصوت، لإثبات أن التسجيلات لا تعود الى صوت حايك.
يُذكر أن حايك كان قد كشف في إتصال مع موقعنا، أن العاملة المنزلية الفيليبينية الجنسية سرقت من منزله الكثير من الأشياء، وكانت ستتزوج ناطور المبنى، الذي يمكث فيه حايك، إلا أنها لم تتزوجه.
والناطور قال لحايك إن العاملة المنزلية قالت له أي للناطور، إنها ستنتقم من حايك.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- تحويل دعوى ميشال حايك الى جرائم المعلوماتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.