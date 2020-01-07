خاص بالصور- تحويل دعوى ميشال حايك الى جرائم المعلوماتية

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن تقدّم المنتج ومتعهد الحفلات ​ميشال حايك​ بدعوى قضائية ضد الخادمة الفليبينية، التي فبركت فيديو يتضمن عبارات قالت إنها تعود اليه خلال التحرش بها، علم موقع "الفن" أنه تم تحويل الشكوى الى مكتب جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية، لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في القضية، وأبرزهم موقع إلكتروني وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر إجراء تحليل تقني للصوت، لإثبات أن التسجيلات لا تعود الى صوت حايك.

يُذكر أن حايك كان قد كشف في إتصال مع موقعنا، أن العاملة المنزلية الفيليبينية الجنسية سرقت من منزله الكثير من الأشياء، وكانت ستتزوج ناطور المبنى، الذي يمكث فيه حايك، إلا أنها لم تتزوجه.

والناطور قال لحايك إن العاملة المنزلية قالت له أي للناطور، إنها ستنتقم من حايك.