هجوم على سلمى رشيد بسبب صورتها مع ابنها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة ​سلمى رشيد​ إلى هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صورة لها مع إبنها يانيس ورأى البعض أنها سرقت فكرتها من صورة سبق أن انتشرت في وقت سابق. وقارن البعض بين صورة سلمى وابنها يانيس والصورة الثانية وهي الأساسية التي قبل ان سلمى سرقت الفكرة منها علما ان الفكرة ليست جديدة وهناك العديد من الصور للامهات وهن يقبلن اطفالهن على هذا الشكل.

وكانت سلمى رشيد قد نشرت هذه الصورة مع بداية العام الجديد، وكشفت فيها لاول مرة عن وجه يانيس.

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