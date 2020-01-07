فيفي عبده تثير الجدل بتعليقها على إنفصال أصالة عن طارق العريان.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​ الجدل، بتعليقها على إنفصال الفنانة السورية ​أصالة​ عن زوجها المخرج ​طارق العريان​، فوضعت شكل قلوب على الصورة التي نشرتها أصالة مع العريان في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أعلنت من خلالها إنفصالهما، مما جعل المتابعون يتساءلون هل تعليق فيفي جاء بسبب أنها لم تقرأ كلام أصالة، فجاء تعليقها على عكس جميع تعليقات زملاء أصالة الداعمة لها، ومتمنين حياة أفضل لها بعد قرار إنفصالها.

وفور إنتشار خبر إنفصال أصالة عن العريان، تصدر وسم "طلاق أصالة" على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وحرص عدد من المتابعين على التعاطف مع أصالة، وطالب البعض بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

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