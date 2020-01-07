ميريام فارس تتصدر في السعودية للمرة الرابعة

ميرنا وليد - بيروت - لليوم الثالث على التوالي تصدرت افنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الترند في المملكة العربية السعودية وهذه المرة عبر يوتيوب، وذلك منذ بداية طرحها لأغنية "حبيبي سعودي" التي تصدرت المرتبة الأولى.

وقد تخطت ميريام مليونها الأول من المشاهدات بأقل من ٤٨ ساعة من موعد طرحها، وبهذا تكون ميريام قد تصدرت لائحة الترند للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية خلال شهر واحد.

وتعيش ميريام نجاح أغنيتها الجديدة "حبيبي سعودي" في السعودية وكذلك في سائر الدول العربية وقد طرحتها قبل حفلها الاخير في السعودية.

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