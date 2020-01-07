هبة طوجي ونيشان ومنى أبو حمزة وغيرهم يعزون بيار رباط

ميرنا وليد - بيروت - تقدم العديد من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين بالتعازي للإعلامي اللبناني ​بيار رباط​ بعد وفاة شقيقته.

وجاء التعازي على الشكل التالي:

الإعلامي ديرهاروتيونيان: خبر وفاة شقيقة الزميل بيار رباط في عمر ال 40 خبر مُفجِع. أحرّ التعازي له ولأُسرَته. البقاء لله.

الإعلامية ​ناديا البساط​: قلبي معَك بيار . الله يرحمها ويصّبركم بيار رباط

الفنانة ​هبة طوجي​: حزينة جدا لخسارتك، خالص التعازي لك ولعائلتك، فالترقد بسلام، منحك الله وكل احبائك القوة والشجاعة في هذا الوقت العصيب.

الإعلامية ​منى أبو حمزة​: استفقنا على الخبر المؤلم. ألله يصبركم ويصبر الوالدة مدام عايدة وهي الإم الفاضله إلي منكنلها كل الإحترام. وتكون نفس شقيقتك بالسما.

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