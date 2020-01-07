تراند اليوم : بالفيديو- تفاصيل مثيرة عن سارق فيلا نانسي عجرم تكشفها عائلته: بيشتغل عندهم

لا تزال أزمة السطو المسلح على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقتل السارق على يد زوجها، الطبيب فادي الهاشم، تثير الجدل على مواقع التواصل لااجتماعي، خاصة مع الكشف المستمر عن أحداث جديدة في القضية من آن لآخر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة منسوبة لوالدة القتيل، نفت فيها أن يكون ابنها مجرما، مؤكدة أنه كان يعمل لديهم في حديقة المنزل، ولديه مستحقات كثيرة لم يأخذها، وكان يطالب بحقه، متساءلة عن سبب تعطل الكاميرات وإنذارات الآمان بالفيلا يومها، وكذلك عن كيفية اعتراف فادي بقتل اللص بغرفة البنات ثم عثور الشرطة على جثته ملقاة بالمطبخ.

تابعت: “قتلوا لي ابني حرقوا قلبي عليه.. والله مفبرك كل هالفيديو ارجعوا للفيديو.. ابني نازل ياخد حقه، بيشتغل بالجنينة عندهم، جمعة وسبت بينزل يشتغل، عم يشتغل والله بيشتغل وله حق عندهم، بعدين عم يقول قتلته بغرفة البنات كيف لقوه بالمطبخ؟!”.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام فجر أمس، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.