تراند اليوم : لقاءات حصرية لأسرة فيلم “ليلة راس السنة” مع شيرين سليمان

يعرض برنامج “عين” الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة”، بعد غد الخميس لقاءات حصرية مع أسرة فيلم “ليلة راس السنة” في أول عرض للفيلم بمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

يتحدث خلال الحلقة منتج الفيلم محمد حفظي، عن عودته للكتابة و تفاصيل عن الفيلم واختيار النجوم ونجاح الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

من جهته، يكشف النجم أحمد مالك عن دوره في الفيلم، كما يتطرق لأول مرة إلى تفاصيل عن دوره في الفيلم العالمي الذي يشارك فيه.

أما النجمة هدي المفتي، فتتحدث عن دورها في الفيلم ومشاركتها في مسلسل “فلانتينو” مع النجم عادل إمام وفيلمها الجديد بنات ثانوي.

يُذكر أن برنامج “عين” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة “الحياة” في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.