كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 03:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” حلا الترك ” والذي أثار هجوما انتقادات كثيرة لها بسبب رفضها لالتقاط صورة مع إحدى المعجبات .
ظهرت حلا الترك في مقطع الفيديو وهي تقوم بالتقاط صور السيلفي لنفسها .. وطلبت منها إحدى المعجبات أن تلتقط الصور معها إلا أنها أحرجتها وفاجأتها برفضها الصريح قائلة : ” لا ما أقدر ” .
الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من المتابعين الذين اتهموها بالغرور والتكبر .
فجاءت التعليقات مثل : ” هاي لازمها طبيب نفسي ” و ” بس تروح من عند أمها تصير متكبرة ومغرور ” و ” أعطيت أكبر من حجمها ” و ” صدقت نفسها حلاوي ” و ” ليش ما تقدر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : حلا الترك تحرج أحد المعجبات .. والمتابعين يهاجمونها : ” لازمها طبيب نفسي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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