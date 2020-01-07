إيران تعلن عن 13 سيناريو للانتقام من أمريكا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 03:53 مساءً - وفقا لوكالة ” تسنيم ” الإيرانية خرج الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ” علي شمخاني ” بتصريحات له اليوم الثلاثاء أكد فيها على رد إيران على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال ” قاسم سليماني ” .
وأن انتقامهم والثأر لمقتل سليماني سيكون بأكثر من طريقة ولن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة قائلا : ” هناك 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني .. أضعفها سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا ” .
وتابع شمخاني : ” ما كان ينبغي لأمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك ” .
وأضاف : ” إننا نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها ونعلم أنها على أهبة الاستعداد .. والأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى ” .
وأشار علي شمخاني إلى أن عصر التهديدات الأمريكية ولى وآن الأوان لإيران أن تهدد .. وقال : ” لتعلم القوات الأمريكية أننا سنفتح عليها أبواب جهنم .. إذا لم تخرج أمريكا قواتها عموديا من المنطقة فسنضطر لإخراج جثثهم أفقيا ” .
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