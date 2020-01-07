بعدما فقدت جنينها.. مي حلمي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد رشاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية المصرية مي حلمي رسالة مؤثرة لزوجها الفنان محمد رشاد، وذلك بعد إجهاض جنينها الأول منه.

مي نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “وستظل انت بكل الأبناء/ إلي صديقي حبيبي ابي وسندي واخي واكبر واصغر ابنائي”.

وأضافت: “احبك فأنت عوضي في الدنيا مادمت سالمآ فأنا بخير لست حزينه فالمواقف دائما تعبر عن من حولك وقت الشده.. وقتآ ما سأرزق بأولاد ثم يدور الكون بأم ثم جده عجوز ثم احفاد وهكذا ولكن عندما يشاء القدير عوضه كبير”.

وكان الفنان المصري محمد رشاد قد كشف أن زوجته مي حلمي تعرضت لإجهاض جنينها، حيث قال: “ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله”.

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الفنان المصري أضاف: “قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة”، ودعا جمهوره لوجته بالشفاء وأن يعوضهما الله عن جنينهما المفقود.

وفي أول تعليق لمي بعد إجهاضها، كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “شكرا لكل الناس الي سألت عليه انتو عيلتي التانيه”.

وأضافت: “والله خرجت من العمليات يوم الخميس ودلوقتي احسن شويه وماتزعلوش لو غبت عنكم مابقدرش امسك التليفون كتير دعواتك ليا”.

وكان محمد رشاد ومي حلمي قد احتفلا بزفافهما، يوم 23 مارس الماضي، وذلك بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام، فيما انتشرت مجموعة صور من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي.